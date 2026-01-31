Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 17 БПЛА сбили над территорией Брянской области, еще семь — над Смоленской, а также по одному над Белгородской и Крымом.

Днем ранее в селе Новый Ропск в Брянской области после атаки украинских беспилотников пострадала мирная жительница, сообщал глава региона Александр Богомаз. Женщину оперативно доставили в больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь. Кроме того, повреждения получили два гражданских автомобиля.

В четверг, 29 января, дрон боевиков прямой наводкой влетел в больницу в Грайвороне, тогда погиб водитель скорой помощи.