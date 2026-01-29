Дрон ВСУ прямой наводкой влетел в больницу в Грайвороне и убил водителя скорой

Гладков: в Грайвороне дрон ВСУ ударил по больнице, погиб водитель скорой

В Грайвороне при атаке ВСУ на больницу погиб водитель скорой медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Вражеский беспилотник целенаправленно ударил по территории больницы», — подчеркнул он.

БПЛА сдетонировал, в результате чего погиб один человек: водитель скорой находился в машине и собирался отправиться на вызов.

«К огромному горю, несмотря на усилия медиков, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Приношу самые искренние слова соболезнования его родным и близким», — написал губернатор.

На прошлой неделе боевики ВСУ убили бригаду медиков в Херсонской области. Машину скорой тоже атаковал украинский беспилотник.