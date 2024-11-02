Клычков рассказал о повреждениях после атаки БПЛА в Орловской области

Семь зданий получили повреждения в результате украинского обстрела 1 ноября, написал на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он уточнил, что регион подвергся массированной атаку ВСУ — силы ПВО сбили 15 вражеских беспилотников и ракету.
«Незначительно повреждены семь домов, к счастью, пострадавших нет. Угроза сегодня более чем реальна. И днем и ночью делаем все необходимое для обеспечения безопасности», — написал глава региона.
Он призвал местных жителей оказать посильную помощь военным. Клычков порекомендовал установить на смартфоны приложение МЧС России — оно отправляет push-уведомления об объявлении опасности атаки БПЛА или ракетной опасности.
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