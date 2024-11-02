Клычков рассказал о повреждениях после атаки БПЛА в Орловской области

Клычков сообщил о семи поврежденных обстрелом ВСУ зданиях в Орловской области

Семь зданий получили повреждения в результате украинского обстрела 1 ноября, написал на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он уточнил, что регион подвергся массированной атаку ВСУ — силы ПВО сбили 15 вражеских беспилотников и ракету.

По словам Клычкова, в Орловской области выдалась «непростая ночь». Обломки сбитой ракеты упали в селе Локно Знаменского района.

«Незначительно повреждены семь домов, к счастью, пострадавших нет. Угроза сегодня более чем реальна. И днем и ночью делаем все необходимое для обеспечения безопасности», — написал глава региона.

Он призвал местных жителей оказать посильную помощь военным. Клычков порекомендовал установить на смартфоны приложение МЧС России — оно отправляет push-уведомления об объявлении опасности атаки БПЛА или ракетной опасности.