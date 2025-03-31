Силы ПВО за ночь сбили 24 беспилотника в Калужской области

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника в Калужской области. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале .

«Сегодня ночью силами ПВО на территории Кировского района унитожены 24 БПЛА», — заявил он.

По словам главы региона, на место ЧП выехали сотрудники оперативной группы. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Накануне утром Минобороны сообщило, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили шесть украинских дронов над тремя российскими регионами — в Саратовской, Брянской и Белгородской областях.

Кроме того, вечером того же дня украинский беспилотник атаковал съемочную группу «Вести. Донецк» в Горловке. В момент атаки журналисты находились в автомобиле. Машина успела увернуться от удара, но разлетевшаяся от взрыва часть осколков попала в салон.