ПВО сбила шесть украинских беспилотников над тремя регионами

Дежурные системы российской противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над тремя регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что силы ПВО ликвидировали один БПЛА над территорией Саратовской области, два — над Брянской областью и три — над Белгородской областью.

Генерал-майор Апти Алаудинов ранее заявил о подготовке плацдарма для рывка ВС России в Сумской области. По его словам, у подразделений есть продвижение вперед, а маленькие плюсики на поле боя потом превращаются в очень серьезные победы.

Жительница Гончаровки в Курской области рассказала, что во время оккупации украинскими боевиками много мирных людей погибли. Например, ее знакомого разорвало на части, когда он попал под «прилет» ВСУ.