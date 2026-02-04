Силы ПВО за ночь сбили 24 беспилотника над Россией

За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 24 вражеских дрона над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего беспилотников ликвидировали над Брянской областью — 11, также восемь дронов сбили над Белгородской, четыре — над Ростовской, один — над Астраханской.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО ликвидировали беспилотник в Миллеровском районе. По его словам, данных о разрушениях на земле не поступало. Глава региона призвал местных жителей соблюдать осторожность.

Также утром пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил о введении запрета на полеты самолетов в аэропорту Волгограда. По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности.