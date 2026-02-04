Силы ПВО сбили дрон в Миллеровском районе Ростовской области

Ночью силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий момент идет отражение воздушной атаки. Беспилотная опасность сохраняется», — написал он.

Глава региона призвал местных жителей быть осторожнее и соблюдать меры безопасности.

Вчера вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому району. Он отметил, что обстрел был массированным.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, однако объект инфраструктуры получил повреждения. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб.