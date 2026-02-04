В аэропорту Волгограда ввели временный запрет на полеты самолетов

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале .

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

По словам Кореняко, ограничения нужны для обеспечения безопасности пассажиров.

Вчера утром запрет на полеты самолетов вводили в аэропорту Калуги. Он продлился примерно 50 минут.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник в Миллеровском районе. По его словам, данных о пострадавших не поступало. Сейчас силы ПВО продолжают отражать атаку дронов.