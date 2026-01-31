Около 250 человек эвакуировали из-за дрона ВСУ в Курской области

Хинштейн: в Железногорске эвакуировали 250 человек из-за упавшего дрона ВСУ

Обломки сбитого украинского дрона упали во дворе многоэтажки в Железногорске, временно эвакуировали около 250 человек. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу, чтобы дать возможность отработать оперативным службам», — уточнил глава региона.

Хинштейн добавил, что на месте дежурят бригады скорой помощи. Жильцы вернутся в свои квартиры после того, как саперы обезвредят дрон.

Второй сбитый украинский беспилотник рухнул в Сеймском округе, где из-за взрывной волны, по предварительной информации, незначительные повреждения получили окна в трех многоэтажках. Кроме того, выбита дверь в подъезд.

Оперативные службы и чиновники уже прибыли на место. В домах закроют тепловой контур, а после комиссии зафиксируют причиненный ущерб. Бригады в ближайшее время заменят в домах стеклопакеты.

Губернатор подчеркнул, что лично контролирует ситуацию. Обошлось без пострадавших.

