Силы ПВО с начала года сбили более 100 тысяч беспилотников ВСУ

Силы и средства противовоздушной обороны с начала года уничтожили 101 868 БПЛА самолетного типа, причем наибольшее количество сбитых беспилотников пришлось на второй месяц лета. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

«Всего <…> с 1 января по 16 августа было уничтожено 101 868 БПЛА самолетного типа. Больше всего сбитых беспилотников пришлось на июль — 21 537», — уточнили журналисты.

В июне российские военные сбили 17 711 беспилотников. Дальше по нисходящей — за первые 16 дней августа — 16 459, в мае — 14 195, в марте — 11 211, в апреле — 9372. Наименьшее количество БПЛА ВСУ уничтожили в январе и феврале — 5394 и 5989 соответственно.

Авторы агентства подсчитали, что российские военные сбили наибольшее число беспилотников за сутки 16 августа — 1478. Кроме того, в пятерку дней с максимальным числом уничтоженных БПЛА вошли 2, 6, 13 и 15 августа, когда число сбитых вражеских аппаратов превышало тысячу.

Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 72 БПЛА ВСУ над акваториями Черного и Азовского морей, Крымом и тремя областями страны.