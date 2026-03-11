Силы ПВО за ночь сбили 185 украинских беспилотников

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны сбили185 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА уничтожили над Саратовской, Самарской, Ростовской, Курской, Воронежской, Волгоградской, Брянской, Белгородской, Астраханской областями. Также дроны ликвидировали над акваторией Черного и Азовского морей, Крымом.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь отмечал, что над регионом сбили более четырех десятков беспилотников. По его словам, среди местных жителей пострадавших нет, но есть разрушения на земле. В поселке Чертково пострадала линия электропередач, подачу энергии уже восстановили.

Днем ранее при ударе беспилотника в Пологовском округе Запорожской области погибли два человека, сообщал губернатор Евгений Балицкий.