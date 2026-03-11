Более 40 беспилотников уничтожили в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили более четырех десятков беспилотников в Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Минувшим вечером и ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Более четырех десятков БПЛА отражены в городе Таганрог и пяти районах области — Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском, Куйбышевском», — написал он.

В результате ЧП местные жители не пострадали, однако зафиксировали последствия на земле. В поселке Чертково повреждения получила линия электропередач. Благодаря оперативной работе сотрудников аварийных служб, электричество восстановили за 1,5 часов.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что средства ПВО уничтожили пять дронов. По предварительным данным, воздушные цели сбили в районе Северной стороны и Фиолента.