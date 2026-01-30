Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских дронов над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что семь беспилотников сбили над территорией Брянской области, пять — над Крымом, по два — над Черным морем и Ростовской областью, еще один — над Курской областью.

Ранее жительница Брянской области пострадала в результате ударов дронов ВСУ в Брянской области, сообщал глава региона Александр Богомаз. Женщину оперативно привезли в больницу и оказали необходимую помощь.

До этого в Белгородской области во время атаки ВСУ на больницу погиб водитель скорой помощи. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, украинские боевики специально целились именно по территории медицинского учреждения. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.