Силы ПВО за ночь сбили 17 беспилотников ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 17 дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому времени 25 февраля до 7:00 26 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов ликвидировали над Брянской областью — семь. Еще четыре БПЛА сбили над Тульской, два — над Калужской, по одному — над Белгородской и Воронежской областями, а также над Черным и Азовским морями.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о сбитых над регионом дронах еще утром. По его словам, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ранее оперативный штаб Курской области сообщил, что в регионе ввели режим авиационной опасности. Экстренные службы привели в боевую готовность для отражения возможной атаки.