Силы ПВО сбили четыре беспилотника в Тульской области

Силы противовоздушной обороны ликвидировали в Тульской области четыре беспилотника. Об этом заявил губернатор Дмитрий Миляев в мессенджере МАХ .

«Прошедшей ночью в ходе боевой работы подразделения ПВО Минобороны России уничтожили четыре украинских беспилотника», — заявил он.

Миляев отметил, что по предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений на земле тоже не зафиксировали. Также он напомнил гражданам о правилах безопасности — нельзя приближаться к обломкам дронов или трогать их. В случае обнаружения частей БПЛА нужно сразу позвонить в экстренные службы.

Ранее в Смоленской области эвакуировали жителей деревни Пушкарево в связи с атакой беспилотников. По словам губернатора Василия Анохина, людей отправили в пункт временного размещения на базе Фрунзенского сельского дома культуры в деревне Садовая.