В Курской области ввели режим авиационной опасности

В Курской области объявили авиационную опасность, оперативные службы привели в состояние полной готовности для отражения потенциального нападения. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Курская область: авиационная опасность. Будьте бдительны! Силы и средства приведены в готовность для отражения возможной атаки», — заявили в штабе.

Вчера ночью над Курской областью ликвидировали беспилотник. Кроме того, БПЛА также сбили над Брянской, Смоленской, Орловской, Тульской, Калужской, Белгородской областями, Крымом, Черным морем и Московским регионом.

До этого в Брянской области мужчина и женщина пострадали от украинского дрона-камикадзе. Беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Пострадавших отправили в больницу, врачи оказали им всю необходимую помощь. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.