Силы ПВО за ночь сбили 154 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили и перехватили 154 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что дроны ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей.

Также БПЛА сбили в небе над Крымом, Самарской, Ростовской, Нижегородской, Курской, Воронежской, Волгоградской, Брянской, Белгородской и Астраханской областей.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что в результате атаки дронов в Новокуйбышевске погиб один человек и еще несколько пострадали. Целью боевиков стали промышленные предприятия в регионе.

Днем ранее 43-летний житель Курской области получил ранения после удара беспилотника ВСУ. БПЛА атаковал автомобиль, водителя с множественными травмами доставили в больницу в тяжелом состоянии.