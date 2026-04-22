Дрон ВСУ тяжело ранил мужчину в Курской области

В Курской области при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины тяжело ранен мирный житель. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

Под удар попал гражданский автомобиль в поселке Коренево, где находился 43-летний местный житель. Он серьезно пострадал: врачи диагностировали слепое осколочное ранение правой руки, кисти, бедра и колена, а также открытый перелом правой голени.

«К сожалению, он в тяжелом состоянии. Ему оказывают медицинскую помощь. После направим его в Курскую облбольницу. Варварские преступления, которым нет и не может быть оправдания!» — заявил Хинштейн.

Ранее в Сызрани беспилотник попал в многоэтажный дом. Здание частично разрушилось, два человека погибли, 12 пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Для эвакуированных жильцов развернули пункт временного размещения