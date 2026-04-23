После атаки ВСУ на предприятие в Самарской области погиб человек

В Новокуйбышевске в Самарской области в результате атаки дронов погиб человек и пострадали люди. Об этом в мессенджере МАХ заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Уважаемые жители Самарской области. Идет атака вражеских беспилотников на наш регион. В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб», — написал он.

Глава региона отметил, что в связи со случившимся развернули оперативный штаб, сотрудники экстренных служб приступили к работе. Угроза беспилотной опасности сохраняется.

Накануне вечером в Курской области 43-летний местный житель серьезно пострадал из-за атаки беспилотника ВСУ. Дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. В итоге его госпитализировали в тяжелом состоянии со множественными травмами.