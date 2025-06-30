Силы ПВО за ночь сбили 15 беспилотников над Россией

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Девять БПЛА сбили над Курской областью, пять — над акваторией Азовского моря.

Ранее ВСУ атаковали Брянскую область. Из-за обстрелов пострадали два местных жителя. Одному из них оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась. Второго раненого отвезли в больницу. По словам губернатора Александра Богомаза, власти окажут гражданам всю необходимую поддержку и материальную помощь.

За вчерашнюю ночь силы ПВО уничтожили над регионами России три дрона. Беспилотники сбили над Ростовской и Курской областями, а также в Крыму.