Два жителя Брянска пострадали из-за атаки БПЛА

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Брянскую область, в результате пострадали два местных жителя. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Одному жителю Брянска оказали медпомощь на месте, госпитализация не потребовалось. Вторую раненую доставили в больницу.

Губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и отметил, что власти окажут всю необходимую поддержку и материальную помощь.

«После завершения работы спецслужб будет работать комиссия по оценке ущерба», — отметил Богомаз.

В результате удара в двух многоквартирных домах повредились фасады и окна. Также в результате атаки пострадали два автомобиля. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 29 июня ВСУ запустили дроны в три российских региона. Налеты БПЛА зафиксировали в Курской и Ростовской областях, а также в Крыму.