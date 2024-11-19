Силы ПВО за ночь сбили 12 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 12 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Один беспилотник сбили над Белгородской областью, а также 11 — над Ростовской.

«В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА в Ростовской области и еще один — в Белгородской», — отметили в ведомстве.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в результате атак БПЛА националистов осколочные ранения получил один человек. Им оказался водитель грузовой машины, который остановился на отдых на обочине трассы.

Также ранее один человек скончался в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в Курской области. Мужчина получил многочисленные травмы, несовместимые с жизнью.