Один человек пострадал при падении дрона в Ростовской области

Слюсарь: водителя «Газели» ранило после падения БПЛА на трассу под Ростовом

В Ростовской области произошел взрыв в результате падения беспилотника на трассу, один человек пострадал. Об этом в своем Telegram-канал сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, вражеский дрон упал на трассе в Белокалитвинском районе, произошел взрыв.

«В результате осколочное ранение получил водитель грузовой „Газели“, остановившийся на трассе для отдыха», — уточнил врио губернатора.

Слюсарь добавил, что оперативно-спасательные службы выехали на место. Пострадавшего уже доставили в районную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Глава региона добавил, что сейчас средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку ВСУ по Ростовской области. Российские зенитчики уничтожили один вражеской дрон около полуночи в районе Таганрога. Средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку противника.

Ранее в Курской области погиб мужчина, автомобиль которого атаковал украинский беспилотник.