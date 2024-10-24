Артиллеристы накрыли огнем «Мста-Б» опорный пункт ВСУ в Курской области

Беспилотник засек в лесопосадке оборудованный опорный пункт ВСУ с личным составом. Разведчики передали координаты в пункт управления, и артиллеристы Воздушно-десантных войск России вышли на позицию.

Пресс-служба министерства показала кадры операции. Военные подготовили гаубицу «Мста-Б» к атаке и точными выстрелами поразили противника. Разведка подтвердила ликвидацию военных ВСУ.

Спецназ Росгвардии уничтожил в Курской области машину с украинской диверсионно-разведывательной группой. Вычислить ее тоже помог беспилотник. Оператор отследил перемещения боевиков вдоль лесной опушки и ударил по ним FPV-дроном.