Российские военные уничтожили в приграничном районе Курской области группу бойцов Вооруженных сил Украины. Артиллеристы-десантники поразили противника гаубицей «Мста-Б», сообщило Минобороны.
Беспилотник засек в лесопосадке оборудованный опорный пункт ВСУ с личным составом. Разведчики передали координаты в пункт управления, и артиллеристы Воздушно-десантных войск России вышли на позицию.
Пресс-служба министерства показала кадры операции. Военные подготовили гаубицу «Мста-Б» к атаке и точными выстрелами поразили противника. Разведка подтвердила ликвидацию военных ВСУ.
Спецназ Росгвардии уничтожил в Курской области машину с украинской диверсионно-разведывательной группой. Вычислить ее тоже помог беспилотник. Оператор отследил перемещения боевиков вдоль лесной опушки и ударил по ним FPV-дроном.
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