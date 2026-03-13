Силы ПВО за ночь перехватили 176 украинских беспилотников

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 176 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 80 дронов сбили над Крымом, 29 — над Адыгеей, 25 — над Краснодарским краем, 18 — над Азовским морем, семь — над Ростовской областью, пять — над Курской и три — над Ставропольским краем.

Также по два дрона сбили над Брянской областью и акваторией Черного моря, по одному — над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и Татарстаном.

Ранее ВСУ пытались нанести удар по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что повреждение объекта скажется на целом ряде стран.