Силы ПВО за два часа сбили 27 дронов ВСУ над Россией

Дежурные силы противовоздушной обороны поразили 27 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве уточнили, что атаку ВСУ успешно предотвратили в период с 15:00 до 19:00 по московскому времени. Российские военные уничтожили 15 дронов над территорией Брянской области, шесть — над Калужской.

Еще четыре БПЛА перехватили и ликвидировали над Московским регионом, в том числе три беспилотника, летевшие на столицу. Также два сбили в Тульской области.

Мэр Сергей Собянин ранее сообщил, что силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотных летательных аппарата. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Накануне в Ростовской области задержали более 50 поездов из-за падения БПЛА на железную дорогу. РЖД отменила ряд пригородных электричек.