Работу аэропорта Внуково временно ограничили из-за угрозы атаки БПЛА

Ограничения на прием и выпуск судов ввели во Внукове и Домодедове

В аэропорту Внуково в Москве ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Аналогичные меры ввели в аэропорту Домодедово. Экипажи и авиадиспетчеры делают все необходимон для обеспечения безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевших на столицу двух беспилотников. На место падения обломков выехали специалисты экстренных служб.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 71 украинский БПЛА в небе над российскими регионами. По данным Минобороны, 24 дрона сбили в Ростовской области, 16 — над Московским регионом.