Повреждены три дома, ранена женщина. Украинский БПЛА сбили над Раменским

В районе Соколово-Хомьяново в Раменском округе Подмосковья сбили украинский беспилотник. Осколки повредили три дома. Ранения получила 75-летняя женщина, ее госпитализировали. О произошедшем сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в личном Telegram-канале .

За ночь в Подмосковье уничтожили девять летательных аппаратов. Два ликвидировали в Истре — около села Ершово и у деревни Чесноково. Там повреждены фасад и остекление дома. В Одинцове также задержали два БПЛА — вблизи СНТ «Светлана» и в поселке Николина Гора.

Кроме того, дроны сбили в небе около аэропорта в Домодедове, вблизи деревни Лучинское в Подольске, рядом с деревней Никольское в Рузе, у села Семеновское в Можайске и в СНТ «Березка» в Наро-Фоминске.

Пострадавших нет. Сильных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В местах падения БПЛА работают экстренные службы, они устраняют последствия.

Ранее при атаке БПЛА в Орловской области пострадали газопровод и три жилых дома.