Силы ПВО за два часа сбили 18 беспилотников над шестью регионами России

Средства противовоздушной обороны утром 24 февраля за два часа уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны .

По данным ведомства, с 07.00 до 09.00 семь БПЛА сбили над Краснодарским краем, четыре — над Черным морем, по два — над Белгородской и Саратовской областями, по одному — над Самарской, Ростовской областями и акваторией Азовского моря.

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили еще 79 дронов над регионами России. Из-за беспилотной опасности в Сочи пришлось остановить матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА, а также ввести временные ограничения на полеты. В итоге 11 рейсов, направлявшихся в Адлер, ушли на запасные аэродромы.

Сегодня утром ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли.