Силы ПВО за два часа сбили 13 украинских БПЛА в восьми регионах России

Российские средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили 13 украинских беспилотников в восьми регионах. Об этом сообщили в Минобороны .

По данным ведомства, беспилотники перехватили и сбили в период с 07:00 до 09:00 утра 16 мая. Их уничтожили над Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

За минувшую ночь российские силы ПВО ликвидировали почти 140 украинских БПЛА. Помимо регионов, подвергшихся атаке в утренние часы, беспилотники ВСУ сбили над Брянской, Курской, Ростовской, Липецкой, Московской, Смоленской, Тверской областями и акваторией Черного моря.

Во время ночной атаки в Белгородской области БПЛА попал в автомобиль. Пострадал местный житель, его госпитализировали с осколочными ранениями спины.