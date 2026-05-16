Беспилотник ударил по автомобилю в Белгородской области, пострадал водитель

Мужчина пострадал от атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на его автомобиль. Удар ВСУ пришелся по селу Нечаевка Белгородской области. Подробности сообщили в операштабе региона.

«Мужчину со слепыми осколочными ранениями спины бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу. <…> Машина сгорела», — сообщили в штабе.

Ранее в оперштабе сообщили, что от детонации дрона в селе Солдатское Ракитянского округа осколочные ранения получили три женщины и один мужчина.

«В селе вследствие атак FPV-дронов повреждены окна и фасад коммерческого объекта, автомобиль, частный дом, надворная постройка и трактор», — сообщили в телеграм-канале штаба.

В Белгороде при ударе дрона по многоквартирному дому пострадали девять человек. Среди них трехлетняя девочка и 19-летний парень.