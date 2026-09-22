Жилые дома в Энергодаре пострадали после атаки беспилотников ВСУ

FPV-дроны ВСУ повредили несколько жилых домов в Энергодаре. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем канале на платформе «Макс» .

В результате атаки беспилотников пострадали квартира на восьмом этаже и кровля дома на проспекте Строителей, 41. Еще два здания на улице Комсомольской, 23 и 105, получили повреждения крыш.

«Сегодня днем украинские боевики совершили очередное преступление против мирных жителей Энергодара», — написал Пухов.

Глава города подчеркнул, что украинская сторона не впервые наносит удары по гражданским объектам. Ранее при артиллерийском обстреле дома на проспекте Строителей погиб мирный житель.

Пухов связал атаки с попытками запугать жителей Энергодара и повредить городскую жилую инфраструктуру.