Силы ПВО за день сбили 23 украинских беспилотника

Дежурные системы ПВО в течение дня перехватили или уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны в «Максе» .

Отчет оборонного ведомства охватывает период времени с 08:00 до 20:00. ВСУ атаковали территории Белгородской, Брянской и Курской областей, а также акваторию Азовского моря.

Накануне ВСУ атаковали машинный зал энергоблока Запорожской АЭС. Удар пришелся по машинному залу энергоблока № 6 в нескольких метрах от реактора. Управление шло по оптоволоконному кабелю, поэтому возможность случайного попадания полностью исключена.

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали повреждения корпуса машинного зала Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника. Они обнаружили повреждения металлического люка, расположенного несколькими этажами выше, обломки БПЛА и остатки сгоревшего оптоволокна на земле.