МАГАТЭ зафиксировало внешние повреждения машинного зала ЗАЭС
МАГАТЭ подтвердило наличие оптоволокна возле поврежденного блока ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии зафиксировали повреждения корпуса машинного зала Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление организации.
Группа специалистов агентства, которая находится на станции, осмотрела место ЧП.
Они обнаружили повреждения металлического люка, расположенного несколькими этажами выше, обломки беспилотника и остатки сгоревшего оптоволокна на земле.
Накануне украинский БПЛА пробил стену шестого энергоблока ЗАЭС в нескольких метрах от реактора. Руководство станции зафиксировало, что атака не могла быть случайной, поскольку управление шло по оптоволоконному кабелю. Информацию немедленно передали экспертам МАГАТЭ.