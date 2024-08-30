Силы ПВО за час сбили над Брянской областью восемь дронов

Богомаз: силы ПВО сбили восемь БПЛА ВСУ над Брянской областью, пострадавших нет

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные пытались атаковать объекты на территории Брянской области. Силы ПВО сбили восемь вражеских дронов, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В течение часа силами ПВО Министерства обороны России обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявил он.

Экстренные и оперативные службы, по информации губернатора, выехали к месту атаки. Богомаз уточнил, что никто из жителей не пострадал. Повреждений на земле власти не зафиксировали.

Об опасности атаки с воздуха предупреждали власти Курской и Воронежской областей. В Белгородской области вечером 29 августа сбили три беспилотника самолетного типа, ДНР подверглась артиллерийскому обстрелу.

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