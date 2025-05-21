Силы ПВО за 4 часа сбили 32 БПЛА над тремя регионами России

Силы противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 32 беспилотника ВСУ над Брянской, Орловской и Белгородской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, 32 удара БПЛА отразили с четырех ночи до восьми утра. Дроны ликвидировали в трех регионах России: 16 беспилотников — над Орловской областью, 10— над Брянской и шесть — над Курской.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили 127 украинских дронов над территорией России. Большая часть из них (41 беспилотный летательный аппарат) уничтожили над Брянской областью. Еще 37 — над Орловской, 31 — над Курской, шесть — над Московским регионом, пять — над Владимирской областью, три — над Рязанской областью, по одному — над Калужской, Тульской и Белгородской областями, а также акваторией Черного моря.

Глава Орловской области Андрей Клычков уточнил, что в результате ликвидации БПЛА в регионе пострадавших и повреждений не зафиксировано.