Силы ПВО за 3 часа уничтожили 37 дронов ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны России .

Согласно данным военного ведомства, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было перехвачено и сбито 37 беспилотников самолетного типа. Большая часть из них — 25 дронов — удалось уничтожить над территорией Брянской области. Еще пять сбиты над Калужской областью, три — над Воронежской, по два — над Курской и Белгородской областями.

Позже, в 23:41, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на столицу. На месте падения обломков работают аварийные службы. Это уже шестой дрон, уничтоженный над Москвой сегодня: о предыдущих пяти инцидентах градоначальник также информировал в течение сегодняшнего дня.