Силы ПВО сбили пятый за день беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны Минобороны России в среду сбили пятый за день беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в 14:23.

Ранее утром Собянин делал аналогичные сообщения четыре раза. Первое из них появилось в 08:02, второе — в 08:16, третье — в 08:27 и четвертое — в 08:49. Во всех случаях мэр указывал, что БПЛА были уничтожены силами ПВО, летели на Москву, а на местах падения обломков работают аварийные службы.

Минобороны России ранее сообщило, что средства противовоздушной обороны прошедшей ночью уничтожили 20 украинских БПЛА над регионами страны.