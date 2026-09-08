Силы ПВО за 12 часов уничтожили более 100 БПЛА ВСУ над Россией

Российские дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Атаки зафиксировали в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. ВС России ликвидировали вражеские беспилотники над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым. Еще часть аппаратов перехватили над акваторией Черного моря.

Ранее в Белгородской области при атаках украинских беспилотников пострадали четыре человека. На окраине Красной Яруги FPV-дрон поразил автомобиль — находившийся внутри мужчина получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован. Еще одну машину в поселке повредил удар другого БПЛА.