Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали четыре местных жителя. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

FPV-дрон ударил по машине на окраине поселка Красная Яруга. Мужчина получил множественные осколочные ранения, его отвезли в больницу. В поселке от атаки другого беспилотника повреждения получил еще один автомобиль.

Также БПЛА атаковал предприятие в хуторе Вязовском Краснояружского округа: повреждены остекление здания и забор частного дома.

Дрон сдетонировал возле соцобъекта в поселке Ракитное. Двое пострадавших самостоятельно обратились в медучреждение: у мужчины диагностировали осколочные ранения голени и руки, у женщины — акубаротравму. На месте атаки повреждения получили две машины. Кроме того, в больницу обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона на транспортное средство на автодороге Ракитное — Бобрава. Лечение он продолжит амбулаторно.

Стекло машины разбилось при взрыве FPV-дрона в селе Новая Ржевка Шебекинского округа. Крыши, окна частного и многоквартирного домов повредились при атаках в Новой Таволжанке.

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ на Крым погибли два человека.