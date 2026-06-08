Силы ПВО в Ростовской области сбили БПЛА в Чертковском и Верхнедонском районах

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники в двух районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Чертковском и Верхнедонском районах», — написал он.

Данных о пострадавших и нарушениях на земле не поступало.

Сегодня ночью мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе перекрыли движение транспорта в сторону Геленджика на фоне атаки беспилотников ВСУ. Проезд закрыли от пересечения улиц Судостальская и Портовая. Кроме того, движение ограничили по дороге из Кабардинки в Новороссийск.

Как отметили в Минобороны, за неделю средства ПВО сбили 3738 украинских дронов над российскими регионами. Больше всего БПЛА ликвидировали 3 и 6 июня. Подавляющее количество атак пришлось на европейскую часть страны.