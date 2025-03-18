Силы ПВО уничтожили за ночь 46 украинских БПЛА

За эту ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 46 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

По данным министерства, 41 беспилотник сбили над Белгородской областью, два над Брянской, два над Курской и один — над Орловской.

В ночь на 17 марта силы ПВО уничтожили 22 украинских дрона над Россией. Больше всего беспилотников перехватили над Астраханской областью.

Вчера ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что местный житель пострадал при падении обломков украинского дрона в Белгороде. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией правой руки на уровне предплечья.