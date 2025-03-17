Силы ПВО уничтожили за ночь 17 марта 22 украинских дрона

За минувшую ночь системы ПВО сбили 22 украинских беспилотника над шестью регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Больше всего беспилотников перехватили и уничтожили над Астраханской областью — 13 БПЛА. Еще три дрона сбили над Калмыкией, по два беспилотника уничтожили над территориями Брянской области и Краснодарского края, по одному БПЛА — над Волгоградской и Ростовской областями.

Всего, по данным с вечера 16 марта до утра 17 марта, российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотных летательных аппарата.

За неделю военные сбили 198 БПЛА над Донецком и Макеевкой. Дроны перехватили на территории Зуевской тепловой электростанции и электрической подстанции в Куйбышевском районе.

Также беспилотники ликвидировали у жилых кварталов в Кировском районе. Кроме того, системы ПВО подавили ударный беспилотник Switchblade-600.