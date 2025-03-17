Мужчине оторвало руку при падении обломков дрона в Белгороде

Гладков: мужчине оторвало предплечье при падении обломков дрона в Белгороде

Двое мужчин серьезно пострадали при падении обломков украинского беспилотника в Белгороде. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья», — сообщил глава области.

Пострадавших попутным транспортом доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи им оказали необходимую помощь.

Гладков отметил, что на месте работают оперативные службы. Над Белгородом и Белгородским районом продолжает работать система ПВО.

UPD: по обновленной информации от медицины катастроф, при падении обломков беспилотника пострадал один человек. У 18-летнего парня минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья.

«В настоящее время медики проводят ему операцию, после чего он будет госпитализирован в отделение реанимации. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое», — сообщил Гладков.

Ранее стало известно, что обломки сбитых БПЛА упали неподалеку от торгового центра «Атлант Арена». На месте падения начался пожар.