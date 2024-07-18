ВСУ за сутки лишились МиГ-29 и свыше 70 беспилотников
Минобороны: ПВО за сутки уничтожила МиГ-29 ВСУ и 74 украинских БПЛА
Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили украинский МиГ-29 и 74 беспилотника противника. Данные об успешной работе ПВО представили в Минобороны.
Также силы ПВО сбили три французских управляемых авиабомбы Hammer и шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 10 безэкипажных катеров ВСУ, подчеркнули в министерстве.
Отдельно в ведомстве отметили поражение российскими подразделениями инфраструктуры военного аэродрома, живой силы и военной техники противника в 127 районах.
Всего с начала проведения спецоперации ВС России уничтожили более 620 самолетов ВСУ, 277 вертолетов, 27 783 беспилотника, 552 ЗРК и сотни единиц другой техники и вооружения украинских боевиков.