ВСУ за сутки лишились МиГ-29 и свыше 70 беспилотников

Минобороны: ПВО за сутки уничтожила МиГ-29 ВСУ и 74 украинских БПЛА

Фото: РИА «Новости»

Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили украинский МиГ-29 и 74 беспилотника противника. Данные об успешной работе ПВО представили в Минобороны.

Также силы ПВО сбили три французских управляемых авиабомбы Hammer и шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 10 безэкипажных катеров ВСУ, подчеркнули в министерстве.

Отдельно в ведомстве отметили поражение российскими подразделениями инфраструктуры военного аэродрома, живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Всего с начала проведения спецоперации ВС России уничтожили более 620 самолетов ВСУ, 277 вертолетов, 27 783 беспилотника, 552 ЗРК и сотни единиц другой техники и вооружения украинских боевиков.

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