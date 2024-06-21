Средства ПВО уничтожили за ночь 114 дронов ВСУ

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 114 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны .

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Украинские боевики пытались атаковать российские регионы беспилотниками самолетного типа и безэкипажными катерами. Однако действия противника пресекли.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря», — указали в оборонном ведомстве.

Еще 43 дрона нейтрализовали над территорией Краснодарского края, один БПЛА — над Волгоградской областью. Также силы морской авиации в северо-западной части Черного моря уничтожили шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, в Севастополе из-за упавших обломков БПЛА загорелась трава. Других повреждений в городе не зафиксировали. Жертвой атаки беспилотника в Краснодаре стал один человек. Сотрудник котельной скончался от падения обломков дрона.