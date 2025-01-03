Силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ в Ростовской области

В Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью силами и средствами ПВО в Каменском и Усть-Донецком районах уничтожено четыре БПЛА», — уточнил глава региона.

По его словам, оперативные службы доложили об отсутствии пострадавших и разрушений на земле.

В ночь на пятницу, 3 января, российские зенитчики ликвидировали пять дронов самолетного типа над Брянской областью. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации семи украинских беспилотников над Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областями.