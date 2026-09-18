Избирательные участки в Сочи приостановили работу из-за атаки беспилотников ВСУ

В Сочи избирательные участки временно приостановили работу из-за налета украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в телеграм-канале .

Чиновник подчеркнул, что в местах голосования приняли исчерпывающие меры безопасности. Всех членов УИК, наблюдателей и пришедших отдать свой голос граждан направили в укрытие до отмены тревоги.

Участки снова заработают, как только станет безопасно, заверил Прошунин.

«Прошу соблюдать меры предосторожности, идет отражение угрозы», — призвал он земляков и гостей города.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что участие в голосовании станет общим ответом на попытки недоброжелателей ослабить страну и лишить ее права самостоятельно определять свою судьбу.