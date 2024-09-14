Силы ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ в Брянской области

Российские зенитчики обнаружили и уничтожили шесть беспилотников самолетного типа ВСУ над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Глава региона сообщил, что российские военные отразили очередную террористическую атаку с применением беспилотников.

«Пострадавших и разрушений нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах», — добавил Богомаз.

Губернатор попросил жителей соблюдать необходимые меры безопасности, а также поблагодарил российские подразделения ПВО.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 19 украинских дронов над Курской и Белгородской областями. Кроме того, один беспилотник сбили над Брянской областью, обошлось без пострадавших и разрушений.

До этого силы ПВО в ночь на 13 сентября ликвидировали 20 дронов ВСУ над Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Орловской областей Калужской областями.