Средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников в шести регионах России за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над шестью регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО уничтожено 20 украинских беспилотников», — указали в оборонном ведомстве.

Восемь беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, четыре – над Белгородской областью. Еще три сбили над Курской областью. По два уничтожили над территориями Смоленской и Орловской областей и один — над Калужской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаке беспилотников по региону. Ночью силы ПВО уничтожили четыре беспилотника. Под утро — еще четыре. Он отметил, что пострадавших в результате атаки нет.